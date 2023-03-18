سحور المصريين في رمضان.. أسعار الفول بالأسواق

الفول من الوجبات الأساسية في سحور شهر رمضان عند المصريين لذلك مع اقتراب الشهر الكريم انشغل المواطنين بأسعار الفول في الأسواق.

والفول هو من النباتات الحولية التي تنتمي إلى عائلة البقوليات، وهو يعد من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يزرع في جميع أنحاء البلاد، ويستخدم في إعداد الكثير من الأطعمة المصرية التقليدية، وعادة ما يتم التعرف على الفول المصري من خلال شكل حبوبه الصغيرة والمستديرة ولونها الأخضر الداكن.



أسعار الفول بالأسواق

وحسب تجار تراوحت أسعار الفول البلدي عريض الحبة بين 33 و38 جنيهًا للكيلو، ووصل أسعار طن الفول البلدى العريض إلى نحو 23000 جنيه.

الفول

فوائد الفول

يحافظ الفول على مستوى السكر في الدم وهو مفيد جدا لمرضى السكري ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

يساعد الفول المدمس على مقاومة التوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم.

الفول المدمس مفيد للقلب حيث يساعد على زيادة الكوليسترول الجيد في الدم.

يحتوي الفول على العناصر الغذائية الهامة لزيادة المناعة في الجسم.

يساعد الفول المدمس في الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي وعلى مقاومة الإمساك.

يعمل الفول المدمس على خفض الدم لدى النساء في مرحلة سن اليأس.

يساعد الفول المدمس على الوقاية من مرض السرطان في الفم والأمعاء والثدي.

الفول المدمس مهم للمرأة الحامل، فهو يمد الطفل بحمض الفوليك اللازم لنمو الطفل.

يساعد الفول المدمس على تحسين وظائف الدماغ.

تناول الفول مع الطماطم والخضروات والبصل وزيت الزيتون يجعل منه وجبة متكاملة تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة له.

موعد شهر رمضان 2023

وحددت الحسابات الفلكية موعد رمضان 2023 في مصر، فوفقا لمعهد البحوث الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023 في مصر الخميس 23 مارس 2023، وستكون عدة شهر رمضان 2023 هذا العام 29 يوما، حسبما أوضح معهد البحوث الفلكية وفقا للتقويم الهجري 1444.

فيما سينتهي أيام شهر رمضان 1444 يوم الخميس 20 أبريل 2023، وهو اليوم الذي سيكون أطول أيام الصيام في شهر رمضان 2023 وستقترب مدة الصيام فيه من 15 ساعة، ووفقا للحسابات الفلكية، فإن الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وأول أيام شهر شوال 1444.

وستحسم دار الإفتاء المصرية وموعد شهر رمضان 2023 باستطلاع الهلال في يوم الرؤية وهو يوم 29 من شهر شعبان 1444، بعد مغرب هذا اليوم لتعلن نتيجة رؤية الهلال وفي حال ثبوت رؤية الهلال سيكون يوم 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان 2023 في مصر.