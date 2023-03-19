موعد نزول التأهيل الشامل مارس 1444.. وخطوات الاستعلام والشروط

موعد نزول التأهيل الشامل مارس 1444.. ننشر لكم في السطور التالية موعد نزول التأهيل الشامل لشهر مارس 144، حيث يعتبر الأكثر بحثا من جانب المستفيدين من هذا البرنامج، الذي تم تقديمه من قبل الموارد البشرية في إطار دعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا من بين ذوي الاحتياجات الخاصة.

موعد نزول التأهيل الشامل مارس 1444

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول التأهيل الشامل لشهر مارس، معلنة أن سيتم النزول في موعده ولا يوجد تغيير في المواعيد الشهرية للصرف، وهو يوم السادس والعشرين من شهر مارس الموافق يوم الرابع من شهر رمضان 1444 هجريًا.

كيفية الاستعلام عن نزول راتب التأهيل الشامل

وأكدت وزارة الموارد البشرية عن إمكانية الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل المقدم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق مجموعة من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

قم بالنقر على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على خيار خدمات الوزارة ومنه يتم النقر على خيار الاستعلامات الإلكترونية.

توجه إلى القائمة الرئيسية واختر خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم المستفيد بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية.

حدد نوعية الإعاقة التي تعاني منها من القائمة الرئيسية.

انقر على خيار أنا لست روبوت ثم انقر على عرض.

سوف يظهر لك كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالإعانة المالية وموعدها.



شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل

يجب التسجيل الإلكتروني من قبل المتقدم بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها.

يجب ألا يزيد العمر عن 45 عام.

يشترط وجود حساب بنكي مفعل.

تقديم المستندات الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة لتحديد نوعية الإعاقة، حيث يتم دراستها وتحديد قيمة مبلغ الدعم بناءًا عليها.

هذا ما يجب فعله إذا لم يصل المبلغ في حسابك

إذا كنت تواجه مشكلة في عدم نزول مبلغ التأهيل الشامل إلى حسابك البنكي بالرغم من أنك من المستفيدين، في هذه الحالة سيكون عليك الذهاب إلى خدمة العملاء بالبنك من أجل التأكد من نزول الدفعة في حسابك، ومن الممكن وجود مشكلة متعلقة بتحديث البيانات الخاصة بك، نظرا لأن برامج التأهيل الشامل تحتاج دائمًا إلى مراجعة وتحديث التقارير الطبية الخاصة بالمستفيدين.

أسباب ايقاف دعم التأهيل الشامل

وعن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الدعم عن المستفيدين ومنها ما يلي: