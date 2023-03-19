زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوبي إيران

أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، اليوم الأحد، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "خشت" التابعة لمحافظة فارس جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم، أن زلزال مدينة خشت وقع عند الساعة 11:58:45 صباح اليوم، وعلى عمق 17 كم عن سطح الأرض.

وأكد مرصد الزلازل الإيراني أن مركز الزلزال الأخير كان عند التقاء خطي العرض 76.29 والطول 21.51 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.

ويذكر أن يوم الخميس الماضي، تعرضت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.

وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.

تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية، ففي نوفمبر2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.

وفي ديسمبر 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.

وفي يونيو 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.