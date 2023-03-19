ads

ارتفاع حصيلة قتلي زلزال الإكوادور العنيف لـ16 شخصًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن مسئولون حكوميون، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور، إلى 16 قتيلًا وإصابة 381 شخصًا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين جراء الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من بلدة "بال أو " الجنوبية في منطقة جواياس، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انهيار متحف داخل البحر في الإكوادور يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وسجلت السلطات صدوعًا في مبانٍ ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ومن جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترات، ومن غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

منازل مستشفيات الاكوادور ضحايا مقياس ريختر المناطق الساحليه المسح الجيولوجي قطعة أثرية حصيلة ضحايا الزلزال
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع جوهرة الزمالك

عاجل.. أول رد رسمي على طلب الأهلي السعة الكاملة لاستاد القاهرة

عاجل.. مدرب الأهلي يعلن تقديم استقالته

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة في الدوري الإسباني

فرمان عاجل من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والمصري

عاجل.. جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي قبل مواجهة رين (فيديو)

عاجل.. اسم مفاجئ يدخل حسابات الزمالك لخلافة فيريرا