ارتفاع حصيلة قتلي زلزال الإكوادور العنيف لـ16 شخصًا

أعلن مسئولون حكوميون، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور، إلى 16 قتيلًا وإصابة 381 شخصًا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين جراء الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من بلدة "بال أو " الجنوبية في منطقة جواياس، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انهيار متحف داخل البحر في الإكوادور يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وسجلت السلطات صدوعًا في مبانٍ ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ومن جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترات، ومن غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).