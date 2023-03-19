بعد دعوة ترامب لأنصاره.. البيت الأبيض: نراقب الوضع الأمني

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه يراقب الوضع الأمني بعد دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأنصاره بالتجمع.

وأضاف البيت الأبيض، «إننا لا نريد تكرار أحداث 6 يناير» (التي انتهت باقتحام مثيري الشغب مبنى الكابيتول عام 2021م).

ويأتي ذلك على خلفية أزمة قانونية يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن دفع أموال إلى سيدة لشراء صمتها عن علاقتها معه، قبل انتخابات 2016م.

وزاد موقف ترامب تعقيدًا، حينما أعلن أن معلومات مسربة إليه من مكتب مدعي عام «فاسد ومسيس» بشأن احتمالية اعتقاله، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.