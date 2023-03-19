الآن بث مباشر مشاهدة مباره برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD دون تقطيع مجانا، شاهد بث مباشر لـ مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

تغطية مباشرة ومشاهدة بث مباشر لمباراة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني مع كافة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

شاهد بث مباشر لـ مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني من هنا:

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تأتي المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم وتقام على ملعب البارسا في كتالونيا.

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني على أرض ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في كتالونيا.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تحقيق الفوز خاصة من قبل الضيوف فريق ريال مدريد الذي لو نجح في خطف النقاط الثلاث من غريمه التقليدي فسوف يزيد الضغوط عليه بشكل كبير في القمة.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد من حيث الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بمباراة الكلاسيكو التي يترقبها العالم الكروي كله الليلة.

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مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يتم نقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» beIN Sports حيث سيتم نقل المباراة عبر قنوات:

بي إن سبورتس 1 أتش دي beIN Sports HD 1

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

بي إن سبورتس 4 كيه أتش دي أر beIN 4K HDR



كما سيتم نقل المباراة بين برشلونة وريال مدريد عبر عدد من القنوات الآخرى ومنها قنوات مجانية كثيرة هي:

Setanta Sports 2 Eurasia HD

Premier Sports 1 HD

beIN Sports HD 1 English

Canal + Sport Polska

C More Fotball

Arena Sport 1 HD SLV

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga 2

Movistar LaLiga HD



مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

Nova Sports 4 HD

Nova Sports 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

beIN Sports Connect

S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يقوم المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس بالتعليق على أحداث مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في جدول الدوري الإسباني

برشلونة الأول.. 65 نقطة

ريال مدريد الثاني.. 56 نقطة.