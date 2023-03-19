مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في الكلاسيكو.. يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Barcelona vs Real Madrid، حيث يترقب عشاق كرة القدم الاسبانية، مساء اليوم الاحد 19 مارس 2023، مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين الليجا لموسم 2022-2023.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل برشلونة في وقت شهدت مباراة الدور الأول على ملعب "سانتياجو برنابيو" فوز ريال مدريد بثلاثية لهدف.

وتأتي مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في وقت فاز فيه الأول بكلاسيكو السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، وفاز في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون مقابل.

كما وتبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في وقت يتصدر فيه الثاني ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وتُسمع صافرة بدء مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس والحادية عشر بتوقيت الرياض والدوحة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر عبر قنوات beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium، وbeIN 4K HDR، بتعليق المعلق الشهير حسن العيدروس.

يستعد الريال لهذه المباراة بكل قوة وتركيز، حيث يسعى لتقديم معركة قوية، وتحقيق الفوز واقتناص النقاط من أنياب الخصم لتعزيز رصيده من النقاط.

بدوره يدخل البرشا لهذا اللقاء بشكل قوي وتركيز عالي، من أجل تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الكاملة من أنياب الخصم لتعزيز رصيده من النقاط والاستمرار في التربع على الصدارة.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أروخو، كوندي، بالدي، كريستينسن

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جافي، كيسيه

خط الهجوم: ليفاندوفيسكي، رافينها

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، روديجز، كارباخال

خط الوسط: توني كروس، موردريتش، كامافينخا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فالفيردي

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