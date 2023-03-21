الصين تضاعف حجم واردتها من النفط الروسي رغم العقوبات

مت شهية الصين لموارد الطاقة الروسية خلال الاثني عشر شهرًا التالية لغزو الأراضي الأوكرانية، بشكل كبير، حيث ارتفعت واردات النفط والغاز والفحم بأكثر من النصف.

ووفقًا لأحدث بيانات من إدارة الجمارك الصينية، بلغت مشتريات البلاد من موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، نحو 88 مليار دولار خلال العام المنتهي في فبراير الماضي، ارتفاعًا من 57 مليار دولار في العام السابق لهذه الفترة.

وزادت واردات الصين من النفط الخام الروسي إلى 89.3 مليون طن، ارتفاعا من 78.4 مليون طن في الفترة السابقة، ومقارنة بـ86.8 مليون طن من السعودية.

وارتفعت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 52% إلى 6.86 مليون طن، فيما زادت وارداتها من الفحم الروسي بنسبة 33% إلى 76.4 مليون طن.

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مقال نشرته صحيفة صينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن العلاقات بين بلاده والصين أصبحت في "ذروتها وتزداد رسوخًا"، وذلك قبيل زيارة نظيره الصيني "شي جين بينغ" إلى موسكو.