أسعار السمك في ثاني أيام شهر رمضان اليوم الجمعة 24-3-2023

حافظت أسعار السمك في ثاني أيام شهر رمضان على ثباتها فى السوق المحلي مع تراجع الطلب لعدم وجود اقبال كبير على السمك في الشهر الفضيل، واستقرت أسعار الأسماك (البوري والبلطي والجمبري) اليوم، حيث تختلف أسعار السمك بالأسواق المحلية ما بين 5 اٍلي 10 جنيهات حسب اختلاف المنطقة، بينما تأتي الأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان.

كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 50: 80 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة وسوق العبور ومعارض اهلا رمضان 2023، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي هذا الرابط





أسعار السمك في سوق العبور

وجاء سعر الأسماك في مصر اليوم كالتالي:

سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و70جنيها.

سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها 180 جنيها.

سعر الأسماك اليوم وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 62 و100 جنيهات.

سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و220 جنيها.

سعر الأسماك سعر كيلو فيليه البلطى من 60 إلى 90 جنيه.

سعر الأسماك سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيه.

سعر الأسماك سعر كيلو البلطى الأسواني من 45 إلى 65 جنيه.

سعر الأسماك سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيه حسب الحجم.

سعر الأسماك سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

سعر الأسماك سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو الكابوريا بين 26 و86 جنيها.

سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو الجمبري إلى 60 جنيهًا و150 جنيها.

سعر الأسماك اليوم تراوح سعر كيلو البوري، بين 66 و86 جنيها.



أسعار الأسماك والجمبري بمعارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:

أسعار الأسماك اليوم.. تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 36 إلى 44 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 2 ما بين 24 و32 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. شهد سعر كيلو البلطى الأسوانى ما بين 40 و55 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الأسماك اليوم.. بلغ سعر كيلو الفيليه البلطى ما بين 80 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. وتراوحت أسعار البلطى تراوحت بين 36 و47 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم.. وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم.. وشهدت أسعار المرجان حول 40 و70 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم.. وتراوحت المكرونة السويسى بين 62 و112 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. تراوح سعر كيلو سمك شبار من 40 جنيها حتى 55 جنيها حسب الحجم.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر كيلو سمك بوري من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر كيلو سمك روسي ياباني 60 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك فيليه 95 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو كاليماري 140 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر كيلو جمبري من 140 جنيها حتى 225 جنيها حسب الحجم.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك باغة 43 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك سردين 40 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك رنجة 38 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك مكرونة 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. يبدأ سعر الجمبري من 150 إلى 450 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر الكابوريا من 75 إلى 155 جنيه تختلف حسب المنطقة.



سعر السمك البوري 110 جنيهات للكيلو.

سعر سمك الطوبار 80 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الدنيس 200 جنيه للكيلو.

سعر سمك القاروص 170 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون 430 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك بربوني 140 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك مكرونة سويسي 120 جنيها للكيلو.

سعر سمك ماكريل 85 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك سيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك سبيط 240 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت 110 جنيهات للكيلو.

سعر سمك مرجان سويسي 70 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك كسكمري بلدي 57 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك كاليماري بلدي 130 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك باغة بلدي 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك موزة 50 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك شعور 30 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك ماكريل ياباني 70 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السمك والجمبري اليوم بأسواق العبور ومعارض "أهلا رمضان"

أسعار الجمبري الاثنين 20 - 3- 2023

سعر جمبري صغير 170 جنيهًا للكيلو.

سعر جمبري وسط 300 جنيه للكيلو.

سعر جمبري كبير 350 جنيهًا للكيلو.

سعر جمبري جامبو 390 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكابوريا الاثنين 20 - 3- 2023

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة 85 جنيها للكيلو.

سعر سمك كابوريا وسط 100 جنيه للكيلو.

سعر سمك كابوريا كبيرة 120 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك كابوريا ذكور 80 جنيهًا للكيلو.



