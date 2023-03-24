كبار العلماء توصي عموم الموسرين بالإسهام في حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"

السعودية
بوابة الفجر

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عموم الموسرين في السعودية بالإسهام في حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، التي أطلقتها منصة جود الإسكان.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها هذا اليوم: إن تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مبلغًا قدره مئة مليون ريال، وتقديم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبلغًا قدره خمسون مليون ريال، دعمًا وتدشينًا لهذه الحملة؛ لهو قدوة طيبة وأسوة حسنة لعموم المتبرعين لهذه الحملة المباركة، التي تعد صورة من صور التكافل والتضامن في مجتمعنا السعودي المسلم المتلاحم. 

وذلك مما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف وأكد عليه، قال الله عز وجل:( وأقرضوا الله قرضًا حسنًا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرا).

كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:( المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلمٍ كربةً فرّج الله عنه كربةً من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومن تبرع لهذه الحملة خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

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