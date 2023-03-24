جموع المصلين تؤدي صلاة أول جمعة في رمضان بالمسجد الحرام

السعودية
بوابة الفجر

أدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم، أول صلاة جمعة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وكثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين، وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.

وقامت الرئاسة بتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، وتكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، وتوفير عربات “القولف” الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.928 مستفيدًا، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و3000 لتر من المعطرات، و31.500 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4000 لتر من معقمات الأيدي، و3900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و31.400 لتر في تعقيم الأسطح.

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