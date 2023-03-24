"رمضان مفتاح".. الصحة السعودية تدشن حملة جديدة للأمهات المرضعات

السعودية
بوابة الفجر

دشنت وزارة الصحة السعودية، حملة توعوية تحت شعار "رمضان مفتاح"، والتي تتضمن أهمية تناول وجبة السحور للأمهات المرضعات، والغنية بالكالسيوم والبروتين، مع السوائل الكافية.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية "انفوجرافيك"، يشمل رسالة افتراضية من الطفل الرضيع نصها: "أمي من المهم أن يحتوي سحورك على الوجبات الغنية بالكالسيوم، والبروتين، مع شرب السوائل الكافية، لتمدك بالطاقة خلال نهارك، مع استشارة طبيبك عند تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية".

كما نشرت "الصحة" في هذا السياق، عددًا من الرسائل المحفزة للأمهات، ومن أبرزها رسالة "بوابة الأجور أنت..لإنك أم مرضع، احرصي على صيام صحي لك ولطفلك #رمضان_مفتاح".

ورسالة أخرى "يرضعن أولادهن" بين قسط الراحة، وكميات السوائل، وتوصيتنا بالسحور #رمضان_مفتاح لصيام صحي لك ولطفلك.

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