الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عقوبات ضد بيلاروس شملت 20 فردا وكيانا ومصنعين للشاحنات، بزعم "قمع مينسك الحركة المؤيّدة للديمقراطية في البلاد، وتواطؤها مع روسيا" بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

كما شملت العقوبات شركة خطوط جوّية بيلاروسية بدعوى تنقّل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بواسطة طائراتها.

وبرّرت الخزانة الأمريكية العقوبات بأنها "رد على القمع الوحشي المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية" في بيلاروس، وضغط السلطات في مينسك على المجتمع المدني بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

وأضافت أن العقوبات "تؤكّد استعداد الولايات المتحدة لتحميل النظام في مينسك مسؤولية التواطؤ مع روسيا" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

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