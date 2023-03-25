دعاء المطر 3 رمضان 2023- 1444هجريًا

دعاء المطر 2 رمضان
دعاء المطر 2 رمضان 2023

يبحث المسلمون الآن عن دعاء المطر 3 رمضان2023، بعد أن ضربت الأمطار الرعدية محافظة القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى عدد من محافظات مصر، لذلك يبحث المسلمون عن دعاء المطر 2 رمضان2023 لترديدها، لتحقيق الأماني وجلب الرزق واتباعًا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

دعاء المطر 3 رمضان 2023-1444

تنشر بوابة الفجر الإلكتروني في السطور التالية أفضل دعاء المطر 2 رمضان2023 مستجاب، بعد أن أكدت هيئة الأرصاد على موقعها الرسمي على الفيسبوك أن انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليزيد الاحساس ببرودة الطقس، حيث يجب استغلال دعاء نزول المطر في رمضان 2023، وقت سقوط المطر.

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دعاء المطر المستجاب مكتوب كامل.. اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللهم إغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا

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دعاء للمتوفي في المطر.. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك

رمضان 2023.. أفضل دعاء المطر في رمضان

يعد أفضل دعاء المطر في رمضان اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم صلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر.

3 رمضان 2023..أفضل دعاء المطر للنجاح 

دعاء المطر للنجاح 

أفضل دعاء للنجاح اللهم يا منزل المطر إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني واثقل موازيني. 

دعاء الرعد والبرق في 3 رمضان 2023

 الرعد والبرق اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

أفضل أدعية المطر في شهر رمضان الكريم 

أفضل أدعية المطر 

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

دعاء المطر 2 رمضان..أفضل دعاء نزول المطر 

دعاء المطر 

• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

• اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

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