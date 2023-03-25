كأس الرابطة المصرية.. موعد مباراة بيراميدز وإنبي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق إنبي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة المصرية.

مواجهات دور الستة عشر من كأس الرابطة
الأهلي × المصري البورسعيدي
الزمالك × البنك الأهلي
غزل المحلة × الاسماعيلي
المقاولون × حرس الحدود
فيوتشر × طلائع الجيش
سيراميكا × سموحة
الاتحاد السكندري × فاركو
بيراميدز × إنبي

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