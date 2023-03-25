هلا رشدي ضيفة "الوش التاني" مع شوبير غدا

تحل المطربة هلا رشدي ضيفة على برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير خلال شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 غدا الاحد.

وتتحدث هلا خلال الحلقة عن نشأتها وطفولتها وبداياتها الفنية، كما تقدم مجموعة من الأغاني لعدد من المطربين الكبار خلال الحلقة وعدد من اغانيها الجديدة.

وتكشف هلا رشدي عددا من المفاجآت والمواقف التي تعرضت لها خلال حلقة البرنامج الذي يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة.

كما تكشف اذاعة ON SPORT FM عن كواليس الحلقة بنشر عدد من الفيديوهات التي تم تسجيلها خلال تصوير الحلقة وذلك عبر صفحاتها على السوشيال ميديا

برنامج "الوش التاني" من تقديم أحمد شوبير ويرأس تحريره وليد عبدالسلام ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.