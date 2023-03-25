يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل الودية بث مباشر اليوم morocco vs brazil match كورة لايف ، مباراة المغرب والبرازيل؛ حيث يستضيف المنتخب المغربي نظيره منتخب البرازيل في قمة ودية واعدة على الأراضي المغربية، وينتظرعشاق أسود الأطلس مباراة المغرب والبرازيل لا سيما بعد الظهور اللافت لمنتخب المغرب في المونديال. تابع معنا كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والبرازيل.

أين يمكنني مشاهدة مباراة المغرب – البرازيل بث مباشر؟

مباراة المغرب والبرازيل من الأحداث الكروية الهامة التي يكثر البحث عنها هذه الأيام بين أوساط عشاق الساحرة المستديرة في المغرب وعموم العالم العربي الذي ينتظر من الأسود المغاربية تقديم مستوى جيد أمام السيليساو بعد العرض الملفت الذي قدموه في كأس العالم 2022. ومن أبرز المواقع التي من المحتمل أن تذيع هذه المواجهة عبر خدمة البث المباشر:

يلا شوت.

كورة لايف.

ياسين تي في.



كما نلفت عنايتكم إلى أن موقع فهرس الرياضة يقدم لحضراتكم رابط خاص حول المباراة يحوي مختلف البيانات المتعلقة بالأمسية الكروية المميزة وتجدونه أسفل هذه الفقرة.

موعد مباراة المغرب والبرازيل

مباراة المغرب والبرازيل من المقرر أن تقام يوم السبت الموافق 25 آذار مارس من العام الجاري على ملعب طنجة شمال المغرب، وذلك في تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت العاصمة المغربية الرباط. تابع معنا الجدول التالي للاطلاع على توقيت المواجهة:

السعودية: مكة المكرمة – الرياض – جدة الواحدة صباح الاحد

القاهرة منتصف الليل

الامارات العربية المتحدة الثانية فجرًا

دول المغرب العربي العاشرة ليلًا

جرينتش (GMT) التاسعة مساءً

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمغرب

مباراة المغرب والبرازيل منقولة بشكل مباشر عبر القناة المغربية الرياضية حيث بإمكانكم متابعة المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي عبر شاشتها.

التشكيلة المتوقعة قبل مباراة المغرب والبرازيل

على الرغم من كون مباراة المغرب والبرازيل مواجهة ودية فإن المنتخبان سيدخلان هذا اللقاء بتشكيلة شبه أساسية حسب التوقعات لا سيما منتخب المغرب الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب السيلساو. لنلقي نظرة على التشكيل المتوقع للمنتخبين:

تشكيلة المنتخب المغربي

من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس هذا اللقاء بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – أشرف داري – عطية الله.

وسط الميدان: سفيان مرابط – عبد الإله الصابيري – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زيَّاش – النصيري – عبد الصمد زلزولي.



تشكيلة المنتخب البرازيلي

أما مدرب المنتخب البرازيلي الجديد رامون مينيزيس الذي تولى مهمة تدريب البرازيل خلفًا للمدرب تيتي، فمن المتوقع أن يدخل المواجهة المرتقبة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: إيدرسون

المدافعون: ريناي لودي – ماركينيوس – إيدير ميليتاو – إيمرسون رويال.

وسط الميدان: كاسميرو – باكيتا.

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – ريتشارلسون – أنتوني.

مجريات المباراة: المغرب – البرازيل

يستضيف منتخب المغربي نظيره البرازيلي على استاد طنجه الكبير آملًا بتحقيق الفوز على المنتخب اللاتيني الشهير. لما لا والمنتخب العربي المغربي سبق وحصل على المركز الرابع في بطلة كاس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

ومن المتوقع أن يفرض الأسود أسلوبهم المعتاد بالتحفظ الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة بالاعتماد على العناصر المتميزة في الهجوم المغربي.

نتيجة مباراة المغرب والبرازيل المتوقعة

مباراة المغرب والبرازيل من أقوى المباريات الودية المجدولة ضمن هذه النافذة من أيام الفيفا المعروفة بالتوقف الدولي. ويعود ذلك للظهور المشرف الذي ظهر به منتخب المغرب الأول في المونديال العربي عندما حقق المركز الرابع.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المواجهة إثارة وندية كبيرتين بين المنتخبين العريقين ولا نستبعد تمكن المغرب من تحقيق الانتصار على البرازيل من خلال الاستفادة من عمل الأرض والجمهور.

أين يمكنني مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل؟

على القناة المغربية الرياضية.

متى موعد مباراة المغرب ضد البرازيل؟

السبت ٢٥-٣-٢٠٢٣ تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت العاصمة المغربية الرباط. الواحدة فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي النتيجة المتوقعة لمباراة المغرب والبرازيل؟

نتوقع فوز المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.

مباراة المغرب والبرازيل (morocco vs brazil match)؛ المباراة الودية المنتظرة سهرة السبت، حيث يلتقي المنتخب المغربي بجماهيره لأول مرة بعد تحقيقه المركز الرابع في مونديال قطر. لنتابع معًا إن كان اسود الاطلس سيكتبون التاريخ مرة جديدة بفوز على منتخب البرازيل.