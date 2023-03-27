أحمد عيد عبدالملك يوضح أسباب هزيمة الزمالك أمام البنك الأهلي

علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على هزيمة الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة وتوديعه كأس الرابطة المصرية من دور الستة عشر.

وقال عبدالملك أن الزمالك لم يقدم أداء جيد خلال الشوط الثاني أمام البنك الأهلي، كما أنهار الفريق بدنيًا بشكل واضح.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التغييرات التي دفع بها مدرب البنك الأهلي ساهمت في انتصار فريقه بثلاثية في دقائق معدودة، والزمالك لم يقدم ما يشفع له للفوز".

وأضاف: "رغم الخسارة، فأن عودة محمود الونش لدفاع الزمالك ايجابية، وللآسف كان هناك لاعبين محترفين كثيرين لم يقدموا الاضافة، وابراهيما نداي لم يقدم أي لمحة فنية، ولو كان تم الدفع بـ ماجد ايشو كان سيقدم أداء افضل، ويوسف نبيه كان سيئًا أيضا".

وأكمل: "الزمالك في الموسم الحالي يمر بفترة صعبة للغاية، وتاكيس جونياس لا يصلح لتدريب الفريق، خاض 130 مباراة مع كل الاندية في مصر، وخسر 59 لقاء، فكيف يتم ترشيحه للزمالك".

وزاد: "ناصر منسي كان جيدا في المباراة، وسيف جعفر أيضا، بينما باقي اللاعبين خارج الفورمة تماما".

وتابع: "الزمالك كان يلعب بطريقة غريبة للغاية في المباراة، وطريقة الأهداف كانت نتيجة أخطاء دفاعية من اللاعبين والحارس محمد عواد".

واتم: "لاعبي الزمالك بعيدين تماما عن مستواهم وهناك تخبط واضح، وعبدالله جمعة مستواه تراجع مع نهاية المباراة خصوصا إنه كان بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة.