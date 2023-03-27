نجم الأهلي السابق ينصح الزمالك بعدم التعاقد مع هذا المدرب

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

وجه سيد معوض نجم منتخب مصر والأهلي السابق نصيحة إلى إدارة نادي الزمالك بشأن المدرب الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

وأكد معوض أن تاكيس جونياس من الأفضل أن يعمل في قطاع الناشئين لأي نادٍ، مشيرا إلى أنه لم ينجح بشكل كبير في فريق بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لن تكون هناك أي ميزة في تعاقد الزمالك مع تاكيس، لكن الفريق الحالي غير مبشر للغاية، وكل اللاعبين بعيدين عن مستواهم، وحتى العناصر البديلة وكانت بعيدة عن المشاركة وحصلت على فرصة اللعب لم تقدم المستوى المطلوب".

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وأضاف: "مدرب البنك الأهلي يحسب له التغييرات التي دفع بها خلال المباراة، وهو مكسب هام للفريق من أجل اعادته للطريق الصحيح في البطولات المحلية خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "أداء لاعبي الزمالك تراجع بشكل واضح بعد الهدف الأول، وفجأة استقبلت شباكه الأهداف، وظهر اللاعبون بعيدين تماما".

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