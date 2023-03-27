نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة كبرى بشأن مدرب الفريق الجديد

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يواصل مسؤولي نادي الزمالك البحث عن مدرب مميز لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إقالة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا من منصبه بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه كان من الأفضل مشاركة يوسف نبيه بشكل أساسي مع الزمالك أمام البنك الأهلي، وكذلك المغربي أحمد بلحاج كان من الأفضل مشاركته حتى لو لعب في مركز الجناح.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك لعب بالتشكيل الأفضل لإنه كان يريد تحقيق الفوز، ولكن كان هناك عناصر تستحق الحصول على فرصة المشاركة في الشوط الثاني".

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نجم الأهلي السابق ينصح الزمالك بعدم التعاقد مع هذا المدرب

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وأضاف: "كل شئ وارد هذا الموسم بالنسبة لفريق الزمالك، ولكن من سيقوم بتجديد الدوافع للاعبين، ويجب أن يحسم الزمالك ملف المدير الفني، ولكن من الصعب تواجد تاكيس".

وأكمل: "دوافع المدير الفني الجديد للزمالك، قد تكون الحل لانقاذ الموسم الحالي، وتجديد دوافع اللاعبين".

وتطرق عيد للحديث عن منتخب مصر أمام مالاوي، وقال: "المباراة تم حسمها من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت الأمور سهلة، الفوز كان ايجابيا وكان من الممكن زيادة الأهداف".

وأوضح: "وجود زيزو كان مفاجأة في تشكيل المنتخب الوطني، ولعب في مركز جيد بوسط الملعب، إمام عاشور أيضا لم يشارك بسبب انشغاله ببعض الأمور منها حفل زفافه قبل اللقاء".

وأتم: "محمد فضل قدم عملا جيدا في اللجنة الثلاثية مع الجنايني، وكذلك قدم عملا جيدا في بطولة أمم إفريقيا 2019، ولا أعرف سبب للهجوم ضد حسام غالي في بعض الفترات".

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