توزيعات أرباح قوية لغاز مصر والمصرية للاتصالات

أعبنت شركتي غاز مصر والمصرية للاتصالات توزيع كوبون ارباح على المساهمين بعد الطفرة القوية في أرباحهم.

وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح 7.3 مليار جنيه العام الماضي، حيث قررت توزيع ارباح على المساهمين بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، وذلك بنحو 1.25 جنيها للسهم.

كما قررت شركة غاز مصر بدأ صرف كوبون ارباحها بقيمة 1.25 جنيها للسهم وذالك عن العام الماضي الذي حققت فيه صافي ربح بلغ 301.18 مليون جنيه خلال 2022، مقابل صافي ربح بلغ 165.83 مليون جنيه خلال العام السابق له، حيث من المقرر أن يبدء صرف الكوبون 10 أبريل 2023 وحتي 13 أبريل 2023.