رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد محاور الطرق وأعمال المرافق الجارية بالمدينة

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز للتجمعات الثلاثة والقطاعات، ومسئولي الجهاز والمشروعات.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق الجارية بالتجمع الأول، بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، حيث يتم إنشاء ( محور طريق شرق مديرية الأمن )، لربط طريق يوسف السباعي بطريق السويس.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن أهمية محور طريق شرق مديرية الأمن، أن هذا المحور سيسهم فى التيسير على المواطنين في الدخول والخروج للمدينة، ودفع عجلة التنمية للمنطقة المتواجد بها بالكامل، حيث يتم إنشاء المحور بطول ( 1.8 كم) ويتكون من 6 حارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارة خدمة.

واستكمل المهندس عبدالرءوف الغيطى، جولته الميدانية، بتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي، بحضور المهندس حسام قمر، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، حيث يتم رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي، بداية من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى.

وتابع " الغيطي"، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور 24، الذي يربط التجمع الأول بالتجمع الخامس مرورًا ببيت الوطن، عن طريق ربط محور التسعين الجنوبي بمحور التسعين الشمالي، مرورًا بمحور محمد بن زايد، ويتم ربطه بمحور 28، الذي بعتبر مدخلا جديدا وهاما للمدينة من الطريق الأوسطى.



وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الشرقي حيث يتم إنشاء خط انحدار قطر ( 2200 مم )، لنقل مياه صرف بيت الوطن عن طريق ربط محطة 12 بمحطة 4، وأعمال تنفيذ خط انحدار بقطر ( 800مم )، لنقل مياه الصرف الصحي من أحياء بيت الوطن من خلال الربط على خط الانحدار قطر ( 2200 مم)، "تنفيذ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي"، الذي يقوم بنقل منظومة مياه الصرف الصحي بالتجمع الأول إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، ويتم تنفيذ الخط بطريق السويس وصولًا لمحطة معالجة الجبل الأصفر.

واستكمل المهندس عبدالرءوف الغيطي، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية بالتجمع الثالث، بحضور المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، حيث تابع أعمال مشروع امتداد محور طلعت حرب، والرابط بين طريق العين السخنة القديم، وطريق القطامية العين السخنة الجديد وقلب المدينة بطول ٢.٢ كم، ويعتبر شريانا جديدا وهاما لربط مدينة القاهرة الجديدة بطريق القطامية العين السخنة الجديد.

كما قام رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال تطوير المحلية الثامنة من أرصفة وممرات وغرف تفتيش، وأعمال تطوير طريق جمال عبدالناصر بين الدبلوماسيين وكمبوند ارابيلا.

