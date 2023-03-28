يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT، مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023 يبحث عنها ملايين مشجعي كرة القدم من المواطنين، حيث سيخوض منتخبنا الوطني مباراة مهمة اليوم ضد منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وحرصًا منا على تقديم أخر الأخبار الرياضية والكروية للمتاعبين، سنقدم لكم فيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى موعد انطلاق المباراة، وترددات كافة القنوات الناقلة للمباراة، وتشكيل المنتخبين المتوقع، وحكم المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023، ينقل التلفزيون المالاوي مباراة اليوم بين منتخب مصر ونظيره المالاوي بشكل مجاني للجماهير داخل دولة مالاوي فقط، ولكن هناك عدد من القنوات التي ستتيح مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب مالاوي اليوم في تصفيات إفريقيا، على مختلف الأقمار الصناعية، ونستعرض معكم فيما يلي ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023.

قناة BT Sport 2 HD قناة TVP Sport HD قناة Sky Sport 1 Deutschland القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D التردد: 12515 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 معدل الترميز: 22000 القمر الصناعي: هوت بيرد التردد: 10834 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز، 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C التردد: 12031 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا، يستضيف ملعب استاد بينجو بمدينة ليلونجوى المالاوية مباراة منتخب مصر ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وسينطلق بث مباشر مباراة مصر ومالاوي اليوم في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين، بيروت، طرابلس، الخرطوم، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، الكويت، العراق، الأردن، اليمن، سوريا، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والساعة 2:00 عصرًا بتوقيت الجزائر والمغرب، تونس.

وتنقل قنوات بين سبورت مباراة مصر ومالاوي على قنواتها المشفرة فقط، وذلك بصفتها المالك الحصري لنقل مباريات تصفيات أمم إفريقيا للجماهر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما ستتيح بين سبوتر بث مباشر مباراة منتخب مصر اليوم ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا على تطبيق وموقع بين كونكت، والذي يجب أن تشترك في القنوات المشفرة أولًا ثم الاشتراك في خدمات التطبيق، وسنقدم لكم فيما يلي تردد بين سبورت 4 الناقلة للمباراة.

تردد بين سبورت 4

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

تشكيل منتخب مصر ضد مالاوي

قد يختار المدرب روى فيتوريا تشكيل منتخب مصر التالي لمواجهة مالاوي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.



تشكيل مالاوي ضد مصر

أما الجانب الآخر، يقد يختار المدرب ماريو مارينيكا تشكيل مالاوي التالي لمواجهة نظيره المنتخب المصري اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023.