أشرف توفيق: النصر كيان كبير والفريق يمتلك لاعبين أكفاء وهدفنا العودة بالنصر لسابق عهده

اكد اشرف توفيق المدير الفني الجديد لنادي النصر على سعادته بهذه الخطوة التي قرر أن يخوضها بعد خمس مواسم ماضية في قيادة فريق ىورتو.

وقال اشرف توفيق.. نادي النصر كيان كبير وله باع طويل في كرة القدم ولعب بالدوري الممتاز منذ سنوات قليلة ولدي طموحات كبيرة اسعي لتحقيقها مع النصر.

واضاف توفيق.. سعيد بالتعامل مع إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق حيث التخطيط لكرة القدم بشكل احترافي وحققوا العديد من النجاحات في السنوات الماضية.

وتابع اشرف توفيق.. اعرف فريق النصر جيدا من خلال مشاهدة مباريات الفريق بالإضافة إلي مواجهتهم في الموسم الحالي مع فريق بورتو ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وفريق قوي كأفراد والنتائج التي حققها الفترة الماضية لاتليق بهذه المجموعة ومفاجئة لي وطموحاتي إعادة النصر لمكانته وتحسين النتائج خلال المباريات المقبلة لإنهاء الموسم بشكل جيد والبناء لما هو قادم واشكر طارق السيد المدير الفني السابق علي ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

واختتم اشرف توفيق تصريحاته قائلا قضيت خمس مواسم مع بورتو حققت خلالها نتائج جيدة ونافسنا علي الصعود الممتاز ورحيلي عن الفريق شئ صعب ولكن اسعي لخوض تجربه جديدة مع نادي كبير مثل النصر يمتلك كل المقومات.