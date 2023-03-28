بعد الفوز على مالاوي.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا

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منتخب مصر
منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا تريد جماهير كرة القدم معرفته، حيث يتبقى مواجهتين من تصفيات أمم إفريقيا، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا.

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا.. يواجه منتخب مصر نظيره غينيا يوم 12 يونيو المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات.

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023

نتيجة وأهداف مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 24/3/2023 في تصفيات كأس أمم إفريقيا

نتيجة مباراة مصر ومالاوي

نتيجة مباراة مصر ومالاوي.. حقق منتخب مصر الفوز على نظيره مالاوي برباعية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل بتصفيات أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي في المباراة التي أقيمت على ملعب "بينجو" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وسجل منتخب مصر رباعية في شباك مالاوي، بتوقيع كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد منتخبا مصر ومالاوي في المجموعة الرابعة بتصفيات الكان، التي تضم إلى جوارهما فريقي إثيوبيا وغينيا.

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