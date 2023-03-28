بعد الفوز على مالاوي.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا تريد جماهير كرة القدم معرفته، حيث يتبقى مواجهتين من تصفيات أمم إفريقيا، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا.. يواجه منتخب مصر نظيره غينيا يوم 12 يونيو المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات.

نتيجة مباراة مصر ومالاوي

نتيجة مباراة مصر ومالاوي.. حقق منتخب مصر الفوز على نظيره مالاوي برباعية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل بتصفيات أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي في المباراة التي أقيمت على ملعب "بينجو" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وسجل منتخب مصر رباعية في شباك مالاوي، بتوقيع كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد منتخبا مصر ومالاوي في المجموعة الرابعة بتصفيات الكان، التي تضم إلى جوارهما فريقي إثيوبيا وغينيا.