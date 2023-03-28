نتيجة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 يبحث عنها مشجعي منتخبنا الوطني، حيث خاض منتخب مصر مباراة قوية اليوم ضد منتخب مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وفيما يلي نستعض معكم نتيجة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023.. فاز منتخب مصر بأربع أهداف نظيفة، خيث بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي منتخب ماولاي ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى منتخب مصر.

ق3: هجمة خطيرة لمنتخب مصر، بعدما لعب أحمد سيد زيزو كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليقابلها مصطفى محمد برأسه، أبعدها دفاع مالاوي.

ق4: جووووول لمنتخب مصر عن طريق طارق حامد، بعدما تلقى تمريرة من محمد صلاح، ليسدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق9: لعب ياميكاني كرة عرضية من جهة اليسار يبعدها أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

ق10: أضاع ديفي لاعب مالاوي، هدف محقق بعدما تلقى كرة طولية من خلف مدافعي منتخب مصر لينفرد بالمرمي ويسدد الكرة من فوق محمد الشناوي، الذي خرج من مرماه ولكنها تعلو أعلى العارضة.

ق16: هدف ثانتي لمنتخب مصر بعدما لعب محمد حمدي، ضربة ركنية من الجانب الأيمن، ليلمسها مصطفى محمد، وتصطدم بمدافع مالاوي، وتصل إلى عمر مرموش، الذي يضعها بسهولة داخل الشباك.

ق20: منتخب مصر يحرز الهدف الثالث عن طريق محمد صلاح، الذي مرر الكرة إلى مصطفى محمد، على حدود منطقة الجزاء، ليمرر لـ صلاح، داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

بدأ لاعبو منتخب مالاوي، في الضغط على منتخب مصر، أملًا في إحراز هدف تقليص الفارق.

ق29: هدف محقق ضائع لماولاي، بعدما انفرد اللاعب مانجو، على يمين منطقة الجزاء، ولكن تدخل أحمد حجازي، معه ونجح في استخلاص الكرة منه.

ق34: تسديدة من جابادينيو، نجح محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر في التصدي لها.

ق40: كرة عرضية خطيرة من منتخب مالاوي من الجانب الأيسر لتصل إلى اللاعب ياميكاني تشيستر، الغير مراقب داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بعيدة عن المرمى.

ق44: لعبت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها دافي، المنفرد بالمرمى وينجح محمد الشناوي، في التصدي لها.

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على مالاوي، بثلاثية دون رد.

الشوط الثاني

تغيير أول لمنتخب مصر بخروج محمد الشناوي ونزول محمد صبحي

ق50: أحمد سيد «زيزو» يحرز الهدف الرابع لمنتخب مصر بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني، ليسدد الكرة داخل الشباك.

ق53: شيمويموري لاعب منتخب مالاوي، يلعب كرة عرضية من جهة اليسار تمر خارج الملعب.

ق57: التغيير الثاني لمنتخب مصر بخروج أحمد سي «زيزو» ونزل مصطفىى فتحي

ق61: هدف خامس ضائع لمنتخب مصر، بعدما مرر مصطفى فتحي الكرة إلى مصطفى محمد، المنفرد بالمرمى، ولكنه يسدد الكرة ضعيفة في يد الحارس.

ق62: تسديدة قوية من تشارلز بيترو من خارج منطقة الجزاء تمر بجوارالقائم.

ق71: أجرى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر تغييرين للفراعنة بنزول حمدي فتحي وإمام عاشور، على حساب محمود حمادة وعمر مرموش.

ق76: التغيير الخامس لمنتخب مصر خروج محمد صلاح ونزول أحمد حسن «كوكا».

ق85: هدف ضائع لمنتخب مصر، بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية من الجانب ولكنها تمرة من أمام أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد.

ق90: تسديدة من مهاجم مالاوي، من خارج منطقة الجزاء تكمر بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي جديد لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد مالاوي، عند 3 نقاط.