حالة الطقس ليلا اليوم الأربعاء 29-3-2023 في محافظة قنا

محافظات
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنشر بوابة "الفجر" اليوم الاربعاء، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 18 درجة، والكبرى 32 درجة. 

الظواهر الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ظواهر جوية تتمثل في سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق،  فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى،وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناعلى فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

مصطلحات هيئة الأرصاد

وتوقعت أيضًا هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ربيعيًّا معتدلًا على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

قنا جنوب سيناء الوادي الجديد محافظات الصعيد بوابة الفجر الأرصاد الجوية الوادي الجدي حالة الطقس اليوم السواحل الشمالية الغربية رياح مثيرة للأتربة امطار متوسطة خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم حار حالة الطقس اليوم الاربعاء خبراء هيئة الأرصاد وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح مثيرة للأتربة توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا تنشر بوابة الفجر اليوم الاربعاء حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهار ا
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. طرد مدرب الزمالك من تدريبات الفريق أمام اللاعبين والسبب مثير

عاجل| «تعزيزًا للإيرادات».. رفع أسعار تذاكر دخول بعض المزارات الأثرية (تفاصيل)

عاجل.. كولر يرفض طلب إدارة الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي

كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشرط وحيد

عاجل.. ميسي يقدم خدمة جديدة لبرشلونة للعودة من جديد

أمام باريس سان جيرمان.. ريال مدريد يقترب من ضم الصفقة الكبرى

شاهد نت رامز جلال الحلقة السابعة 2023 - YouTube.. وي سيما ضيف رامز نيفر إند ح7 السابعة HD

تفاصيل الحالة الصحية بالكامل.. الخطيب ممنوع من الكلام والطعام والأطباء تحذره من هذا القرار