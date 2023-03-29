حالة الطقس ليلا اليوم الأربعاء 29-3-2023 في محافظة قنا

تنشر بوابة "الفجر" اليوم الاربعاء، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 18 درجة، والكبرى 32 درجة.

الظواهر الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ظواهر جوية تتمثل في سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى،وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناعلى فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

مصطلحات هيئة الأرصاد

وتوقعت أيضًا هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ربيعيًّا معتدلًا على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".