عاهل الأردن يؤكد: نقف إلى جانب لبنان وشعبه

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، الأربعاء، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة، وأكد الملك وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

كما تم التأكيد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكان بو حبيب، أشاد خلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان بوقت سابق، بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.

اللاجئين السوريين قضية ملك الاردن المجتمع الدولي القضية الفلسطينية وزير الخارجية وزير الخارجية اللبناني مبادرة عربية العلاقات الأخوية التطورات الإقليمية حكومة تصريف الاعمال
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. طرد مدرب الزمالك من تدريبات الفريق أمام اللاعبين والسبب مثير

عاجل| «تعزيزًا للإيرادات».. رفع أسعار تذاكر دخول بعض المزارات الأثرية (تفاصيل)

عاجل.. كولر يرفض طلب إدارة الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي

كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشرط وحيد

عاجل.. ميسي يقدم خدمة جديدة لبرشلونة للعودة من جديد

أمام باريس سان جيرمان.. ريال مدريد يقترب من ضم الصفقة الكبرى

شاهد نت رامز جلال الحلقة السابعة 2023 - YouTube.. وي سيما ضيف رامز نيفر إند ح7 السابعة HD

تفاصيل الحالة الصحية بالكامل.. الخطيب ممنوع من الكلام والطعام والأطباء تحذره من هذا القرار