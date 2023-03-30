دعاء اليوم الثامن من رمضان.. «اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حُسن حمدك ودوام ثنائك»

ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان، حيث يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم الثامن من رمضان، للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء المستجاب، ومع اقتراب أذان فجر اليوم الخميس، ننشر لكم الدعاء المستحب ترديده عند أذان الفجر ووقت السحور.

دعاء اليوم الثامن من رمضان.. دعاء 8 رمضان

كما يمكن أن يدعو المسلم بـ«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا حُسْنَ حَمْدِكَ وَدَوَامَ ثَنَائِكَ، وَبَرْدَ عَفْوِكَ وَلَذَّةَ مُنَاجَاتِكَ، وَإِجْلاَلَكَ وَتَعْظِيمَكَ وَحِفْظَ كِتَابِكَ، وَكَمَالَ عِبَادَتِكَ وَدَوَامَ ذِكْرِكَ وَتَدَبُّرَ آيَاتِكَ، وَاتِّبَاعَ نَبِيِّكَ وَتَحْكِيمَ آيَاتِكَ».

دعاء 8 رمضان مستجاب

وعن دعاء اليوم الثامن من رمضان المستجاب يمكن ترديد نص الدعاء التالي:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا حِفْظَ حُدُودِكَ وَتَقْدِيسَ حُرُمَاتِكَ، وَتَعْظِيمَ شَعَائِرِكَ وَشُكْرَ آلاَئِكَ، وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَتِكَ وَفُيُوضِ نَفَحَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحَمَاتِكَ»، «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الكَذِبِ، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الخِيَانَةِ، إَنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ».

دعاء 8 رمضان مكتوب

1- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلام والإسلام، والعافية المجللة والرزق الواسع، اللهم ارزقنا حُسن صيامه وقيامه، وحلاوة تلاوة القرآن فيه.

2- اللهم ارزقني في اليوم الثامن من رمضان رحمة الأيتام.. وإطعام الطعام.. وإفشاء السلام.. وارزقني فيه صحبة الكرام يا رب العالمين.

3- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع يا ذا الجلال والإكرام.

4- اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك الكريم.

5- اللهم إني أعوذ بك من سوء اللقاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.

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