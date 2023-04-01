يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه اليوم السبت 1-4-2023، أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروري 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ومانشتسر سيتي



ينطلق اللقاء بين الكبيرين ليفربول بقيادة صلاح، ومانشستر سيتي بقيادة دي بروين، عند الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والواحدة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت 1-4-2023



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معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عصام الشوالي



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