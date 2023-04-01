يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه اليوم السبت 1-4-2023، أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروري 2022-2023.
موعد مباراة ليفربول ومانشتسر سيتي
ينطلق اللقاء بين الكبيرين ليفربول بقيادة صلاح، ومانشستر سيتي بقيادة دي بروين، عند الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والواحدة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت 1-4-2023
beIN Sports 1 HD Premium
Setanta Sports 1 Eurasia HD
Diema Sport 2 HD
معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
عصام الشوالي
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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا
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