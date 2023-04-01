مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت | كورة اون لاين لايف

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت | كورة اون لاين لايف، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب استاد الاتحاد لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في مساء اليوم السبت 1 أبريل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

تعود المنافسة من جديد في أقوى بطولات الدوريات الأوروبية، البريميرليج، بعد توقف دولي قصير، حيث يشهد هذا الأسبوع قمة من العيار الثقيل بين الفريقين الإنجليزيين الكبيرين، حيث يسعى كل منهما للفوز والتقدم في ترتيب الدوري.

يظهر فريق مانشستر سيتي بأداء مميز وجذاب في كل المسابقات التي يشارك بها، لكنه يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر آرسنال.

يسعى فريق السيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا إلى تقليص الفارق مع المتصدر والدفاع عن لقبه في المسابقة، لذا قام بالاستعداد الجيد للمباراة ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية.

يواجه فريق ليفربول أسبوعًا حاسمًا وحرجًا في مسعاه لحجز مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث ينطلق بتحديد من مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ثم يتوجه لمواجهة تشيلسي في لندن وبعدها يواجه المتصدر آرسنال.

تحمل رحلة الفريق إلى ملعب الاتحاد الكثير من المخاطر، خاصة أنه يواجه السيتي في ظروف غير مثالية بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية من بورنموث بهدف دون رد، وخروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

يحتل الريدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق 12 انتصارًا و6 تعادلات و8 هزائم، وهذا الرقم غير مقبول بالنسبة لفريق ليفربول الذي يضم مجموعة مميزة من النجوم.

وقد استعد الفريق بتركيز عالٍ وجهد كبير بعد توقف الدوري الدولي، حيث يسعى بكل جهده للفوز في هذه المباراة الحاسمة وتحقيق النقاط الكاملة للمنافسة بقوة والاقتراب من المربع الذهبي.


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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

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