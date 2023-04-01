مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه لمواجهة فريق مانشستر سيتي خلال المواجهة التي ستنطلق بعد قليل، على ملعب الاتحاد فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هيرفي إليوت، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مواجهة ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، إلكاي جندوجان، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في الدوري 

ويحتل نادي مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة مثلها وتسجيل 67 هدفًا وتلقى 25.

بينما يتواجد ليفربول فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 47 هدفًا وتلقي 29، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي 

التقى فريقا مانشستر سيتي ضد ليفربول في 121 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع أصحاب الأرض الفوز في 24 مباراة فقط مقابل 64 للريدز وانتهاء 33 مواجهة بالتعادل بينهما.

وأحرز لاعبو مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات 139 هدفًا مقابل 231 هدفًا لصالح فريق ليفربول الذي يتصدر نجمه ايان راش قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 15 هدفًا يليه كيني دالجليتش بواقع 11، يليه الفرعون المصري محمد صلاح بواقع 10 أهداف.

 


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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

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