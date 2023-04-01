عاجل| هبوط مفاجئ فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

هبطت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 15 جنيها بعدنا كانت سجلت ارتفاعات قوية على مدار اليومين الماضي، وسط تشكيكك التجار في مصداقية الاسعار الحالية، حيث وصلت إلى مستويات مبالغ فيها ولا تتماشي مع الاسعار العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.

أسعار الذهب الان فى مصر:

سعر الذهب عيار 21

تراجعت اسعار الذهب في مصر الان ليصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2525 جنيها للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وانخفض سعر الذهب الان عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب ينخفض 120 جنيها:

وتكبد الجنيه الذهب خسائر بلغت 120 جنيها قي الجرام ليصل إلى مستويلا 17680 جنيها.

الذهب يرتفع 550 جنيها للجرام:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر مارس 2023 من 1670 جنيها للجرام من عيار 21 إلي مستويات 2220 جنيها بزيادة قدرها 550 جنيها وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9% على مدار الشهر، وذلك بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب وكذلك استمرار المضاربة على الذهب في السوق المحلي وارتفاع كبير في الطلب على المعدن الثمين جراء توقعات خفض مرتقب للجنيه، وفق تقرير جولد بيليون.