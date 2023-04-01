يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا، وتترقب عشاق كرة القدم العربية وخاصة المصرية مباراة ناريه تجمع بين الاهلي والهلال السوداني مساء اليوم السبت 1 أبريل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، لحساب فعاليات الأسبوع السادس والأخير من المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة الهلال ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

تعود الحياة من جديد لملاعب كرة القدم الإفريقية وبالأخص في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة حاسمة وقمة الجولة الأخيرة التي ستحدد البطاقة الأخيرة لاستكمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي بعدما تأهل في وقت سابق 7 فرق.

وقدم الهلال السوداني في البطولة منذ بداية دور المجموعات أداء جيد، استطاع من خلاله التواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وذلك بعد التعادل أمام صن داونز في الجولة الماضية الذي أجل تأهله لهذه الموقعة الشرسة.

ويطمح الفريق السوداني اليوم في تحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل من أجل خطف بطاقة العبور للدور المقبل ومواصلة الطريق الصحيح في البطولة الإفريقية، وكلن هذا يتطلب منه التركيز العالي والحذر الشديد من الخصم لنيل مراده كون اللقاء على أرضة ووسط جمهوره.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

وعلى الجانب الأخر، بعدما تعادل صن داونز مع الهلال السوداني استعاد الأهلي أماله في التأهل للدور المقبل، وذلك بعدما عاني بشكل كبير في دور المجموعات، بالأخص عقب الخسارة بخماسية لهدفين من صن داونز متصدر المجموعة والذي تأهل رسميًا للدور المقبل.

وهذا الأمل دفع المارد الأحمر التحضير الجيد لهذه المباراة، حيث بدأها بنجاح إدارة الأهلي في إقناع الجهات الأمنية في مصر بدخول الجمهور لحضور اللقاء ودعم الأحمر، حيث تمت الموافقة على تواجد 50 ألف متفرج في استاد اللقاهرة وهذا ما سيكون داعم كبير للفريق في هذه الموقعة.

وأنهى المارد الأحمر تحضيراته لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث مطالب بالفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين حال استقبلت شباك الشناوي أهدف من أجل حسم التأهل، وهو ما سيحاول القتال بشراسة لخطف تذكرة العبور لربع النهائي واسعاد جمهوره ومواصلة الطريق الصحيح للمنافسة بقوة على اللقب.

 

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