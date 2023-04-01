مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا يلا شوت، وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال السوداني بتقدم فريق النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء المقام على ملعب ستاد القاهرة، ضمن الجولة الختامية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم بهدف من توقيع كهربا

هدف تقدم الأهلي جاء عن طريق اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 25، بعدما تلقى اللاعب تمريرة عالية داخل منطقة الجزاء نجح في ترويضها ببراعة ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى حارس فريق الهلال السوداني، معلنًا أول أهداف الأهلي في اللقاء.

أبرز أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي والهلال السوداني

بدأ فريق النادي الأهلي الشوط بضغط هجومي وخلال الدقائق الـ 10 الأولى، لاحت 3 فرص للأهلي للتسجيل كانت الأولى عن طريق عمرو السولية والثانية والثالثة عن طريق محمود كهربا، لكن الـ 3 تسديدات جميعها جاءت بعيدة عن مرمى الهلال السوداني.

وفي الدقيقة 14 هدد فريق الهلال السوداني مرمى الأهلي بفرصة أولى بعدما استغل أحد لاعبي الهلال خطأ رامي ربيعة مدافع الأهلي في تشتيت الكرة ليتلقى لاعب الهلال الكرة ويسددها قوية تمر بجانب قائم مرمى الأهلي.

بعد انتهاء الربع ساعة الأول بدأ الفريقان يتبادلان السيطرة على مجريات اللعب، وبدأ فريق الهلال يدخل تدريجيًا في أجواء اللقاء محاولًا تهديد مرمى الأهلي.

في الدقيقة 25 نجح محمود كهربا في افتتاح التسجيل لفريق النادي الأهلي، بعدما تلقى اللاعب تمريرة عالية داخل منطقة الجزاء لينجح في ترويضها بشكل جيد ويسددها في الزاوية اليسرى العليا لمرمى حارس فريق الهلال السوداني.

وبعد هدف كهربا بدقائق قليلة كاد مروان عطية يضيف هدف ثاني لفريق النادي الأهلي من تسديدة قوية لكنها افتقدت الدقة اللازمة، لتخرج بعيدة عن مرمى فريق الهلال.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

بعدها حاول فريق الهلال السوداني خطف هدف التعادل من هجمة مرتدة سريعة، لكن محمد عبد المنعم مدافع الهلال نجح في إبعاد تسديدة محمد عبد الرحمن لاعب الهلال عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 40 سدد ليليبو ماكابي لاعب الهلال ركلة حرة بعد احتساب خطأ لأحد لاعبي الهلال، ونجح محمد الشناوي في التصدي للكرة بشكل جيد، وبعدها رد الأهلي بهجمة مرتدة سريعة لكنها افتقدت الإنهاء الجيد من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي والذي مرر الكرة بشكل سيء لكهربا، بعدها تواصلت محاولات الأهلي الهجومية لكن جميعها افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة، لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ فريق النادي الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر – كهربا – بيرسي تاو

وفي المقابل بدأ فريق الهلال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا،

الدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، أطهر الطاهر

خط الوسط: والي الدين خضر، أبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما، ياسر مزمل

الهجوم: محمد عبد الرحمن، ليليبو مكابي

ويحتاج فريق النادي الأهلي للفوز باللقاء بنتيجة 1 – صفر على الأقل أو الفوز بأي نتيجة أخرى ولكن بفارق هدفين، لضمان التأهل على حساب الهلال للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.