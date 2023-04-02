يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم 2-4-2023 في الدوري الإسباني، تستضيف مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو" الشهير، مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الحالي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد، وستكون منقولة على قناة beIN Sports HD 1.

مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

يتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة والحصول على النقاط الثلاث، لتعويض الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام فريق برشلونة في الجولة السابقة من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 12 نقطة، بينما يأتي فريق بلد الوليد في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة.

ومن المتوقع أن يقدم فريق ريال مدريد أداءً قويًا في هذه المباراة، ويحاول الفوز على فريق بلد الوليد بأي طريقة ممكنة، لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث التي ستساعده في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويعتبر هذا اللقاء فرصة جيدة لفريق ريال مدريد لتحقيق الانتصار وإثبات جدارته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويعتبر فريق ريال مدريد أحد أفضل الفرق في العالم، ولكنه تراجع في الليجا خلال الفترة الماضية، حيث قدم سلسلة من النتائج السلبية التي أدت إلى هروب برشلونة بالصدارة بفارق 12 نقطة.

وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتمسك بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم إبتعاد برشلونة بالصدارة بفارق 12 نقطة وتبقي 12 جولة على إنتهاء المسابقة المحلية.

ويعمل كارلو أنشيلوتي على تحفيز لاعبيه وتحفيزهم لتحقيق الفوز في هذه المباراة، كما أنه يعمل على تحسين أداء الفريق واستعادة ثقته في المنافسة على اللقب، ولقد قدم ريال مدريد أداءً قويًا في مبارياته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد | اضغط هنــــا

مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

في مباراته القادمة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، يسعى فريق ريال مدريد لتحقيق فوز معنوي قبل مواجهة غريمه التقليدي برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 5 إبريل الجاري على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ويسعى الفريق للحصول على النقاط الثلاث في مباراته ضد بلد الوليد، لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

ريال مدريد

وبعد هذا اللقاء، سيخوض فريق ريال مدريد مواجهة مهمة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز بهذه المباراة، بعدما خسر في الذهاب بنتيجة 0-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وفي حالة سقوط ريال مدريد في هذه المواجهة، سيتأكد تفوق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الصعيد المحلي هذا الموسم.

تمكن تشافي هيرنانديز من تحقيق الفوز على أنشيلوتي في مباراتين سابقتين هذا الموسم، حيث تغلب برشلونة على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-1، وحقق الفوز عليه في الدوري الإسباني بنتيجة 1-0 وفي كأس ملك إسبانيا، وضع برشلونة قدمًا في المباراة النهائية بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف. ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة ومتوترة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.