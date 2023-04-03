عاجل| أسعار النفط تقفز بالأسواق العالمية 5% وتوقعات ببلوغ مستويات 95 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد أن تسبب إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج بقدر أكبر في إرباك الأسواق.

وقفز خام برنت 4.33 دولار أو 5.4 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.17 دولار أو 5.5 بالمئة إلى 79.84 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا يوم الأحد.

وكان من المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول في اجتماعه الشهري يوم الاثنين.

ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ونتيجة لذلك، خفض بنك جولدمان ساكس ) توقعاته لإنتاج أوبك+ بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل في 2023 و100 دولار في 2024، حسبما قال في مذكرة