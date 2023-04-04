أحمد أبو مسلم على طاولة اتحاد الكرة لتدريب منتخب 2005

دخل أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، ترشيحات اتحاد الكرة المصري، لتولى تدريب أحد المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وقال مصدر، إن أحمد أبو مسلم من المرشحين لتولى تدريب منتخب مصر 2005، خلال الفترة المقبلة، في ظل بحث الاتحاد المصري في تواجد قيادات شابة لتولى المنتخبات الناشئين والشباب.

ويعد أحمد أبو مسلم من المدربين التى أثبتت وجودها في الفترة الماضية، خاصة بعد تواجده في دوري الدرجة الثانية، وتولي عدد من الأندية في السنوات الماضية.

ويمتلك أبو مسلم على خبرات كبيرة، تجعله الاقرب لتولي تدريب منتخب مصر 2005، في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يعلم جيدا التعامل مع هذا السن، خاصة وأنه تواجد مع ربيع ياسين في الفترات الماضية.