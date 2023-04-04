عاجل.. الأهلي يشكو الهلال السوداني للكاف

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تقديم شكوى ضد نادي الهلال السوداني إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب ما بدر منه عقب مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب رئيس النادي الأهلي من الجهاز الإداري داخل الفريق تجهيز جميع الفيديوهات التى تخص أحداث لقاء الأهلى والهلال لتقديم شكوى ضد الهلال السوداني ضد الكاف بسبب التجاوزات التي أعقبت المباراة بالقاهرة.

txt

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

txt

تشكيل يوفنتوس اليوم أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. دي ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم

ويرى مسؤولو النادي الأهلي أن بعثة فريق الهلال خرجت عن النص في التعامل مع الفريق الأحمر عقب انتهاء المباراة لذلك يتحرك  الأهلي نحو تقديم شكوى ضد الهلال السودانى للكاف بسبب الخروج عن النص وافتعال الأزمات قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

ويسعى الأهلي لتجهيز شكواه للرد على الهلال السوداني لدى الكاف في حال تقديم شكوى رسمية ضد القلعة الحمراء ويهدف النادي الأحمر لتوضيح الصورة للاتحاد الإفريقى خلال الفيديوهات والصور لتجنب أى عقوبات على الفريق قبل لقاء الدور ربع النهائى.

النادى الاهلى الاتحاد الإفريقي الخروج عن النص دوري أبطال أفريقيا القلعة الحمراء الهلال السوداني الفيديوهات الجولة الأخيرة نادي الهلال السوداني دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل.. عرض خرافي لضم نجم ريال مدريد

"لن يرتدي قميص الملكي".. كيليان مبابي يصدم ريال مدريد بقرار نهائي

ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. كواليس ومفاجآت جديدة (تحديث)

عاجل| رسميا بنكي الأهلى ومصر يطرحان شهادات استثمار جديدة بفائدة خارج التوقعات

القصة الكاملة لهجوم "الأحمر" الناري على مرتضى منصور.. من السر وراء النجاح إلى "كذاب.. زهقنا"

عاجل.. نجم الزمالك السابق يقترب من الانتقال إلى الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. بيراميدز يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي

عاجل.. بنك CIB يطرح شهادات بأعلى عائد في مصر

عاجل.. الأهلي يشكو الهلال السوداني للكاف

عاجل.. الزمالك يستقر على المدير الفني الجديد خلفًا لفيريرا