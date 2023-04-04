عاجل.. الأهلي يشكو الهلال السوداني للكاف

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تقديم شكوى ضد نادي الهلال السوداني إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب ما بدر منه عقب مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب رئيس النادي الأهلي من الجهاز الإداري داخل الفريق تجهيز جميع الفيديوهات التى تخص أحداث لقاء الأهلى والهلال لتقديم شكوى ضد الهلال السوداني ضد الكاف بسبب التجاوزات التي أعقبت المباراة بالقاهرة.

ويرى مسؤولو النادي الأهلي أن بعثة فريق الهلال خرجت عن النص في التعامل مع الفريق الأحمر عقب انتهاء المباراة لذلك يتحرك الأهلي نحو تقديم شكوى ضد الهلال السودانى للكاف بسبب الخروج عن النص وافتعال الأزمات قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

ويسعى الأهلي لتجهيز شكواه للرد على الهلال السوداني لدى الكاف في حال تقديم شكوى رسمية ضد القلعة الحمراء ويهدف النادي الأحمر لتوضيح الصورة للاتحاد الإفريقى خلال الفيديوهات والصور لتجنب أى عقوبات على الفريق قبل لقاء الدور ربع النهائى.