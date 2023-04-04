تفاصيل صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري دخل ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين أيضا معروضين على النادي الأهلي ومنهم أحمد شريف لاعب فاركو، في الوقت ذاته فأن كولر متمسك ببقاء محمد شريف ضمن صفوف الفريق".

txt

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

txt

جدول وترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم.. الشيخ يتصدر

وأضاف: "كولر عقد جلسة تحذيرية مع اللاعبين من أجل لقاء غزل المحلة، ثم مواجهة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي".

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز العريض على الهلال السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.

النادى الاهلى صفقات الأهلي الاتحاد السكندري ميركاتو الصيف دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري فاركو سوداني أحمد عادل ميسي
Elfagr.org

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق: الأهلي يفاوض إمام عاشور ومصطفى محمد

بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأحمر.. نجم الأهلي السابق يُعدد مزايا إمام عاشور
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا بنكي الأهلى ومصر يطرحان شهادات استثمار جديدة بفائدة خارج التوقعات

القصة الكاملة لهجوم "الأحمر" الناري على مرتضى منصور.. من السر وراء النجاح إلى "كذاب.. زهقنا"

صفقة من العيار الثقيل.. بيراميدز يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على المدير الفني الجديد خلفًا لفيريرا

عاجل.. نجم الزمالك السابق يقترب من الانتقال إلى الأهلي

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. كواليس ومفاجآت جديدة (تحديث)

ماذا سيفعل مع نجوم الفريق؟.. 3 مميزات للمدير الفني الجديد للزمالك