تفاصيل صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري دخل ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين أيضا معروضين على النادي الأهلي ومنهم أحمد شريف لاعب فاركو، في الوقت ذاته فأن كولر متمسك ببقاء محمد شريف ضمن صفوف الفريق".

وأضاف: "كولر عقد جلسة تحذيرية مع اللاعبين من أجل لقاء غزل المحلة، ثم مواجهة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي".

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز العريض على الهلال السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.