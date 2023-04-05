موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023 ينتظره ملايين مشجعي المارد الأحمر، حيث سيخوض النادي الأهلي اليوم مباراة قوية ضد غزل المحلة لتعزيز صداراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، لذا سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023..تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام فريق غزل المحلة، اليوم الأربعاء 5 من شهر أبريل الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. تنقل مباريات الدوري الممتاز، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري، وستُنقل مباراة الأهلي ضد غزل المحلة عبر شاشتها.