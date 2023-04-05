مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت ، مباراة الأهلي وغزل المحلة، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة الأهلي وغزل المحلة

يدخل المباراة اليوم نادي الاهلي وهو في جدول ترتيب الدوري المصري في المركز الأول برصيد 44 نقطة، بينما يأتي نادي غزل المحلة وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر يلا شوت

تنطلق صافرة المباراة اليوم في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة، بينما بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 10:15، أما في تمام الساعة 11:15 بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة بث مباشر يلا شوت، اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023، علي استاد القاهرة.

يلا شوت مباراة الأهلي وغزل المحلة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد غزل المحلة اليوم في الدوري المصري علي قناة “اون تايم سبورت”، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

الأهلي يواجه غزل المحلة، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 18 لقاء فاز في 13 وتعادل في 5 ولم يتلق أي خسارة، ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويتواجد فريق غزل المحلة في المركز الثامن بترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 8.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت