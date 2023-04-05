بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم live..مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كأس الملك مباشر كورة اون لاين

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم live..مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كأس الملك مباشر كورة اون لاين، تعد مباراة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي هي الخامسة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تقابلا من قبل في مباراتي ذهاب وإياب في الدوري الإسباني، وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى، بينما فاز برشلونة في المباراة الثانية، كما تواجها في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي فاز به برشلونة.

وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، بالفعل، التقى ريال مدريد وبرشلونة في 36 مباراة بكأس ملك إسبانيا، وفاز برشلونة في 16 مباراة، بينما فاز ريال مدريد في 12 مباراة، وتعادل الفريقان في 8 مباريات.

ويمتلك برشلونة رصيدًا أكبر من الأهداف بواقع 63 هدفًا مقابل 55 هدفًا لريال مدريد.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني هو المسابقة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة بشكل أكبر، حيث تواجه الفريقان في 186 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، ويتفوق ريال مدريد في عدد المباريات التي فاز بها بواقع 77 مباراة، بينما فاز برشلونة في 74 مباراة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في دوري الأبطال

التقى ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا في 8 مباريات فقط حتى الآن، حيث فاز ريال مدريد في 3 مباريات وحقق برشلونة انتصارين، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وتعد المباريات بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا من أهم وأكثر المباريات تشويقًا وإثارةً في عالم كرة القدم، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الأكبر في أوروبا.

الأكثر فوزًا فى الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

على المستوى الرسمي، يتصدر ريال مدريد قائمة الفرق الأكثر فوزًا فى الكلاسيكو بواقع 101 انتصارًا، بينما حقق برشلونة 100 انتصارًا، وانتهى 52 لقاءً بالتعادل.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

أما في المباريات الودية، فقد تفوق برشلونة على ريال مدريد في 20 مباراة وخسر 4 مباريات، وانتهت 10 مباريات بالتعادل، وبإضافة المباريات الودية، يصبح برشلونة هو الفريق الأكثر فوزًا في الكلاسيكو عبر التاريخ بـ 119 انتصارًا، بينما فاز ريال مدريد في 105 مباريات، وانتهت 62 مباراة بالتعادل.