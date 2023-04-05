يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وغزل المحلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وغزل المحلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023، يستضيف ملعب” ستاد القاهرة” مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري في الجولة 23 يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل

بعد فترة التوقف الدولي يعود الأهلي إلى الدوري المصري بعد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا حيث قد نجح الأهلي بالفوز علي فريق المقاولون العرب، والتي كانت اخر مبارياته بالدوري.

أما غزل المحلة فقد فاز على الأتحاد السكندري في الجولة الماضية، ويسعي لمواصلة النتائج الإيجابية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

المباراة الأهلي أمام غزل المحلة البطولة الدوري المصري الملعب ستاد القاهرة المعلق أيمن الكاشف القنوات الناقلة OnTime Sports 1

توقيت مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

مصر الساعة 9:15 السعودية الساعة 10:15 الإمارات الساعة 11:15 الجزائر الساعة 8:15 المغرب الساعة 7:15

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – محمود كهربا.

يستضيف ملعب "ستاد القاهرة" مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري في الجولة 23 يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

يعود الأهلي إلى الدوري المصري بعد فترة التوقف الدولي ومشاركته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة والمحافظة على صدارته لجدول الدوري. وبعد الفوز الأخير على فريق المقاولون العرب، يتطلع الأهلي لتحقيق الانتصار في مباراته ضد غزل المحلة.

أما غزل المحلة، فقد فاز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية، ويسعى الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز في مباراته ضد الأهلي. ويعتبر هذا اللقاء فرصة مهمة لغزل المحلة لتحسين موقفه في جدول الدوري وتحقيق الفوز على فريق كبير مثل الأهلي.

وسوف تنقل المباراة عبر عدد من القنوات الناقلة، حيث تبث قنوات "أون تايم سبورت" و"نايل سبورت" المباراة مباشرة. ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار الفريقين، حيث يتطلع الجميع لمشاهدة مباراة مثيرة بين الأهلي وغزل المحلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

وبالنسبة للتشكيل المتوقع للفريقين، فمن المتوقع أن يعتمد المدربون على أفضل تشكيلة ممكنة لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، وسيتم الإعلان عن التشكيل الرسمي لكل فريق قبل انطلاق المباراة بوقت كافٍ.