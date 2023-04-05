الان Live مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت جودة عالية HD كورة اون لاين

الان Live مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت جودة عالية HD كورة اون لاين، مرحبًا بمحبي كرة القدم العالمية اليوم، يتجه كل الأنظار نحو ملعب سبوتيفاي كامب نو في إسبانيا حيث يقام كلاسيكو جديد وأخير في هذا الموسم بين الفريقين العريقين، برشلونة وريال مدريد، في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأتي هذه المباراة بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين في الموسم الحالي، حيث تمكن برشلونة من تحقيق 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة أمام ريال مدريد. ويأمل كل فريق في الفوز في هذه المباراة الحاسمة والثأر من الخصم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، الأمر الذي يعطي الفريق دفعة كبيرة لهذه المواجهة. ومن جانبه، يحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة والتركيز العالي للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة SSC1 HD، ويمكن للمتابعين الحصول على بث مباشر للمباراة عبر الفجر الرياضي وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة بتوقيت القاهرة.

وبالتأكيد، ستكون هذه المباراة مثيرة وشرسة بين الفريقين العريقين، والجماهير حول العالم تترقب هذا اللقاء بفارغ الصبر. فلنشاهد معًا هذه المباراة المثيرة ونترقب من يحقق الفوز ويتأهل إلى المباراة النهائية.

ونجح برشلونة في التفوق على ريال مدريد في هذه المواجهات حتى اللحظة أي 3 انتصارات مقابل هزيمة، حيث كانت البداية بفوز ريال مدريد في الدوري بالدور الأول بثلاثية مقابل هدف، ومن ثم حصد برشلونة لقب كأس السوبر من أنياب الريال بالفوز عليه بنفس نتيجة الليغا، وبعد ذلك حقق الفوز عليه في الدور بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكانت المواجهة قبل الأخيرة أي قبل لقاء الدوري في كأس ملك إسبانيا، ونجح برشلونة في حسم لقاء الذهاب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو.

ويظهر الفريق الكتالوني بصورة مميزة في مسابقة الدوري المحلي وهذا يعطي الفريق دفعة كبيرة لهذه الموقعة، حيث تتصدر كتيبة تشافي جدول ترتيب الليغا برصيد 71 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

وأنهى البرسا تحضيراته لهذه المعركة الشرسة بتركيز عالي وبمعنويات مرتفعة، حيث يأمل الفريق اليوم استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الفوز وحسم الأمور بالتأهل للمباراة النهائية ومواصلة المنافسة بوقة على اللقب.

وعلى الجانب الأخر، ستكون هذا المواجهة في الكلاسيكو بالنسبة لريال مدريد حاسمه وثأرية بالدرجة الأولى بعد علو كعب الخصم عليه في المواجهات هذا الموسم، وأيضًأ قد يكون مصير أنشيلوتي معلق بهذه البطولة ودوري الأبطال بعد صعوبة حصد لقب الليغا.

وحشد أنشيلوتي جميع أسلحته الفتاكه لمعركة الكلاسيكو اليوم، حيث سيراهن على جميع اللاعبين دون استثناء ولكن بالاخص فينيسيوس وكريم بنزيما في الخط الأمامي وموديريتش بخط الوسط، أملًا بأن يقتنص الفوز وينقذونه من معضله الإقصاء لمواصلة الصراع بقوة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

ويحتاج ريال مدريد اليوم للتريكز العالي وعدم التهاون أو إرتكاب الأخطاء من أجل نيل مراده، فهو قام بالتحضير الجيد للمباراة أملًا بأن يقدم مباراة كبيرة تجعله يخطف تذكرة العبور للمباراة النهائية والثأر من الخصم وتكون النهاية سعيدة للميرينغي كونها أخر مباراة كلاسيكو ستجمع الفريقين هذا الموسم.

توقيت مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري