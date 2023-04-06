صعود زد اف سي والأهلي إلى نصف نهائيات بطولة كأس زد الدولية

الفجر الرياضي
نادي زد
نادي زد

تأهل زد اف سي إلى دور نصف النهائي بعد مباراته اليوم مع فريق أستون فيلا الانجليزي في الجولة النهائية لدور المجموعات من بطولة كأس زد الدولية لمواليد 2006، بالرغم من تقدم أستون فيلا بنتيجة 1 – 0 بإحراز اللاعب "مولي" هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ولكن صعد زد اف سي إلى دور نصف النهائي بفارق بثلاث نقاط مما جعله يتصدر مجموعته.


بينما انتهت المباراة الثانية بفوز النادي الأهلي على فريق فيتوريا دي غيماريش بنتيجة 1 – 0، وأحرز هدف الفوز اللاعب محمد طارق، بالتالي يتأهل النادي الأهلي أيضًا إلى دور نصف النهائي.

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ويلتقي غدًا فريق "باناثينايكوس" وفريق النادي "الأهلي" في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يلتقى فريق "زد اف سي" وفريق "فاينورد" في ثانى مباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والفائز من كلا المباراتين سيصعد إلى نهائيات البطولة.


ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة انطلقت يوم الإثنين 3 إبريل بملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، وسيقام نهائي البطولة يوم السبت المقبل الموافق 8 إبريل، حيث سيتوج الفائز بالبطولة وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.
 

جوائز النادى الاهلى أستون فيلا حارس مرمى محمد طارق ليفربول ضد أرسنال دور نصف النهائي مواليد 2006 زد اف سي باناثينايكوس ستون فيلا فوز النادي الأهلي
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