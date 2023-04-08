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أسعار اللحوم اليوم تواصل الاستقرار بالأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت اسعار الللحوم اليوم في الاسواق استقرار بالتزامن مع تراجع الطلب عليها وزيادة المعروض منها وجهود الحكومة في تحسين سلاسلات الماشية وطرح انواع جديدة من اللحوم المستورده باسعار مخفضة 40% عن الاسواق.

 

أسهعار اللحوم اليوم.

أسعار اللحوم في معارض اهلا رمضان 2023 ومنافذ وزارة الزراعة كالتالي:
أسعار اللحوم اليوم..  بمنافذ الزراعة واهلا رمضان:190 إلى 220 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  اللحوم السودانية الفريش في منافذ الجيش:210 جنيها
أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:240 إلى 250 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  اللحوم البلدية في منافذ آمان:185جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  لحوم الماعز البلدي بالعظم:200 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  البتلو المستورد بالعظم (أسترالي):140 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 190 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  اللحم الموزة الهندي: 150 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 240 جنيها إلى 285 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  البتلو البلدي: 180 إلى 260 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  سعر كيلو السجق البلدي: 180 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..  الاستيك والبوفتيك:250 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  عرق التربيانكو:260 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  كباب حلة:240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  أسعار الضاني: 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..  سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيه.


أسعار اللحوم في محالات الجزارة والسلاسل التجارية 
أسعار اللحوم اليوم..الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة: 250 جنيها إلى 280 جنيها
أسعار اللحوم اليوم..البتلو البلدي: 260 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو السجق البلدي: 170 جنيه
أسعار اللحوم اليوم..الاستيك والبوفتيك:260 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..عرق التربيانكو: 260 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..كباب الحلة: 250 إلى 270 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..أسعار الضاني: من 220 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 190 جنيها إلى 200 جنيه
أسعار اللحوم اليوم..وسجل سعر الكبدة البلدى: 250 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 150 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم اليوم..السجق المستورد: 150 جنيها للكيلو
 

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