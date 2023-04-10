أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-4-2023

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن حقق المعدن الأصفر ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب من عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2474.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 2268 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 21

حقق سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2165 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 18

كما يبلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1855.75 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 عند 1443.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 12

تراوح سعر الذهب عيار 12 نحو 1237.25جنيه

سعر الجنيه الذهب.. اليوم في مصر

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17320 جنيه.