رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر YouTube يلا شوت

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر YouTube يلا شوت ، يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

مشوار الأهلى في كأس مصر قبل مواجهة بيراميدز

تخطى فريق الاهلى عقبة نظيره المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ثم حقق المارد الأحمر الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء في دور الستة عشر.

وحقق الأهلى الفوز على المقاولون العرب 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في دور الثمانية ثم تخطى المارد الأحمر عقبة سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع بيراميدز.

مشوار بيراميدز في كأس مصر قبل مواجهة الأهلي

افتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بتخطى عقبة لافيينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ "32" للبطولة ثم حقق الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية ثم اجتاز بيراميدز عقبة الزمالك في نصف النهائي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضرب موعدًا مع الاهلى.

الأهلى يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.

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محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحديًا خاصًا لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.

عبد الله السعيد هداف مواجهات الأهلى وبيراميدز

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.