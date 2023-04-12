بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم live..مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي دوري أبطال اوروبا مباشر كورة اون لاين

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم live..مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي دوري أبطال اوروبا مباشر كورة اون لاين، مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ستُذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مواصلة نغمة الانتصارات الأوروبية، ووضع قدمًا في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما تغلّب على غريمه برشلونة برباعية نظيفة، ويتأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل أن يخسر أمام فياريال بنتيجة 2-3 في بطولة الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي الإنجليزي، تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة إقصاء ريال مدريد من البطولة الأوروبية وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ويدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة إلى حد كبير، بعدما تلقى الفريق هزيمتين أمام أستون فيلا (بنتيجة 2-0) وولفرهامبتون (بنتيجة 1-0)، وتعادلين أمام إيفرتون (بنتيجة 2-2) وليفربول (تعادل سلبي)، في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مشوار ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

بينما خطف فريق تشيلسي بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم الثلاثاء المواتفق 18 أبريل الجاري.